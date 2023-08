Storto obliquo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Storto obliquo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SBIECO

Significato/Curiosita : Storto obliquo

Dal passo dei salati. tra queste ultime citiamo il canale a y, il canale obliquo, il canale rettilineo, il canale longhez, il passo del diavolo tutti attorno... Particolari di drappeggio ed elasticità possono essere tagliati in sbieco. sbieco è anche il nome che indica un profilo di tessuto usato in sartoria per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

