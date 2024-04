La definizione e la soluzione di 7 lettere: Piantagione frequente in Liguria Puglia e Toscana. ULIVETO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Siciliano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un oliveto o uliveto è un terreno piantato a olivi, ma può essere considerato anche come il complesso degli olivi che vi sono piantati. È anche frequente come toponimo. Dalla coltura di tale pianta si producono le olive dalle quali viene prodotto l'olio. L'olio ottenuto dalla spremitura di olive sane è detto extra vergine, in quanto ha subìto solamente processi meccanici e fisici, cioè frangitura ed estrazione o spremitura, e deve avere acidità massima di 0,8, oltre il quale è classificato come vergine o vergine corrente sino al lampante, quest'ultimo non commestibile. Tuttavia è impossibile trovare in vendita oli che non siano extra ...

alivitu

uliveto

Sillabazione

a | li | vì | tu

Etimologia / Derivazione

Dal latino olivetum

Sinonimi

ulivitu

Termini correlati