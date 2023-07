Quella da matti è frequente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella da matti è frequente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ROBA

Significato/Curiosità : Quella da matti è frequente

La frase "quella da matti" è un'espressione colloquiale che indica qualcosa di insolito, stravagante o eccentrico. Viene spesso utilizzata per descrivere situazioni, eventi o comportamenti che escono dalla norma o che possono sembrare bizzarri o strani agli occhi delle persone. Può essere usata in modo scherzoso o anche per evidenziare una situazione particolarmente assurda o paradossale. L'uso di questa espressione dipende dal contesto e può variare da una descrizione leggera e divertente a una situazione più seria o imprevedibile.

Altre risposte alla domanda : Quella da matti è frequente : quella; matti; frequente;

