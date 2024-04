La definizione e la soluzione di 5 lettere: Costituiscono uno sbarramento al supermercato. CASSE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: La casse, termine francese per rottura, indica una alterazione nell'aspetto di un vino consistente nella perdita di omogeneità (rottura) del colore e formazione di torbidità. Spesso non pregiudica la qualità del vino. La correzione o prevenzione del problema, prima della messa in bottiglia, può essere intrapresa con trattamenti a base di sostanze in grado di legare e precipitare l'eccesso di molecole che ne sono causa, seguiti da filtrazione o centrifugazione. Vengono usate colle di origine animale o vegetale e tannini. Può essere causata dalla precipitazione di composti sia organici che inorganici, e in particolare si ha:

casse f pl

plurale di cassa

Sillabazione

càs | se

Etimologia / Derivazione

vedi cassa