La definizione e la soluzione di 13 lettere: Uno sbarramento stradale. POSTO DI BLOCCO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Inglese

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un posto di blocco è una postazione o un luogo dove i passanti e i veicoli vengono fermati obbligatoriamente per verifiche e controlli da parte di forze dell'ordine o militari. Se posti sui confini nazionali, vengono detti anche valichi di frontiera e sono usati per il controllo di merci e persone in transito, per la verifica del rispetto delle normative immigratorie, fiscali e igienico-sanitarie. In Italia all'interno del territorio civile i posti di blocco vengono istituiti da parte delle forze dell'ordine in casi eccezionali per esempio quando si è alla ricerca di un pericoloso latitante o altre gravi ed eccezionali situazioni. Se il ...

checkpoint

posto di blocco