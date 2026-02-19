Una costruzione neoclassica di Milano

SOLUZIONE: ARCO DELLA PACE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una costruzione neoclassica di Milano" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una costruzione neoclassica di Milano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Arco Della Pace? L'Arco della Pace a Milano è un imponente monumento che si erge nella piazza omonima, simbolo di vittoria e unità. Realizzato in stile neoclassico, rappresenta l'orgoglio e la grandeur della città durante il XIX secolo. La struttura si distingue per le sue decorazioni scolpite e le immagini allegoriche che celebrano la pace e la libertà. Originariamente progettato come ingresso trionfale, si è poi trasformato in un simbolo di vittoria e speranza per i cittadini. La sua presenza arricchisce il panorama urbano con un esempio di architettura monumentale.

La definizione "Una costruzione neoclassica di Milano" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una costruzione neoclassica di Milano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Arco Della Pace:

A Ancona R Roma C Como O Otranto D Domodossola E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona P Padova A Ancona C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una costruzione neoclassica di Milano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

