La Soluzione ♚ Carne in umido stracotto La definizione e la soluzione di 7 lettere: Carne in umido stracotto. STUFATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Carne in umido stracotto: Lo stufato è un piatto a base di carne. Il termine deriva dall'antico modo di cuocere gli alimenti, quando la carne veniva posta in un recipiente di cottura chiuso sul piano delle stufe che fungevano sia da strumenti di cottura sia da riscaldamento. La lunga cottura a temperature inferiori a 100 °C è particolarmente adatta ai tagli di carne meno pregiati, che si inteneriscono lentamente grazie all'elevata percentuale di tessuto connettivo. Inoltre, la presenza del sugo di cottura arricchiva la preparazione poiché poteva essere utilizzato come companatico o come sugo per la pasta. Quando la carne è cucinata molto a lungo e in un pezzo unico ... Aggettivo Significato e Curiosità su: Lo stufato è un piatto a base di carne. Il termine deriva dall'antico modo di cuocere gli alimenti, quando la carne veniva posta in un recipiente di cottura chiuso sul piano delle stufe che fungevano sia da strumenti di cottura sia da riscaldamento. La lunga cottura a temperature inferiori a 100 °C è particolarmente adatta ai tagli di carne meno pregiati, che si inteneriscono lentamente grazie all'elevata percentuale di tessuto connettivo. Inoltre, la presenza del sugo di cottura arricchiva la preparazione poiché poteva essere utilizzato come companatico o come sugo per la pasta. Quando la carne è cucinata molto a lungo e in un pezzo unico ... stufato m sing scaldato nella stufa (senso figurato) (familiare) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sostantivo stufato m sing (pl.: stufati) (gastronomia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Voce verbale stufato participio passato maschile singolare di stufare Sillabazione stu | fà | to Pronuncia IPA: /stu'fato/ Etimologia / Derivazione da stufare Sinonimi stanco, annoiato, seccato, scocciato

( gergale ) rotto

rotto stracotto, spezzatino Termini correlati stufa Alterati (diminutivo) stufatino Altre Definizioni con stufato; Invece della carne; Lo è la carne per le polpette; Un budello pieno di carne; Carne in umido; Un vento caldo e umido;

STUFATO

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Carne in umido stracotto' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.