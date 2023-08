Un vento caldo e umido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vento caldo e umido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCIROCCO

Significato/Curiosita : Un vento caldo e umido

Nordafrica, provoca tempeste sul mediterraneo e tempo caldo ed umido sull'europa. il vento soffia per un tempo variabile da mezza giornata a molti giorni... Sullo scirocco wikizionario contiene il lemma di dizionario «scirocco» wikimedia commons contiene immagini o altri file sullo scirocco (en) scirocco, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

