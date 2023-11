La definizione e la soluzione di: Carne in umido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BRASATO

Significato/Curiosita : Carne in umido

Cui si cuociono le verdure e la carne in umido. sopra questa base viene collocato il recipiente dal fondo forato in cui il cuscus si cuoce a vapore assorbendo... Cui si cuociono le verdure e la. sopra questa base viene collocato il recipiente dal fondo foratocui il cuscus si cuoce a vapore assorbendo... Il brasato è una carne (o più raramente un pesce) cotta lentamente in poco liquido di cottura, spesso costituito da vino o brodo aromatizzati con spezie. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Carne in umido : carne; umido; Fetta di carne arrostita; Il più semplice piatto di carne ; Spiedini di carne tipici della cucina indonesiana; Una lavapiatti in carne e ossa; carne bovina per ottime tartare; Un vento caldo e umido ; Hanno il naso umido ; Contorno per baccalà in umido ; Un contorno per il baccalà in umido ; Piccoli molluschi ottimi in umido con i piselli;

