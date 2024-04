La Soluzione ♚ Come dire sterilizzato La definizione e la soluzione di 8 lettere: Come dire sterilizzato. ASETTICO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Come dire sterilizzato: La meningite asettica è l'infiammazione delle meningi, una membrana che copre il cervello e il midollo spinale nei pazienti il cui risultato del test del liquido cerebrale spinale è negativo con le normali colture batteriche. La meningite asettica è causata da virus, micobatteri, spirochete, funghi, farmaci e tumori maligni. Un campione di liquido cerebrospinale viene prelevato dalla puntura lombare e sono testati i livelli di leucociti per determinare se c'è un'infezione e quale sia la causa della meningite. I sintomi sono gli stessi sia per la meningite che per la meningite asettica, ma la gravità dei sintomi e il trattamento possono ... Aggettivo Significato e Curiosità su: La meningite asettica è l'infiammazione delle meningi, una membrana che copre il cervello e il midollo spinale nei pazienti il cui risultato del test del liquido cerebrale spinale è negativo con le normali colture batteriche. La meningite asettica è causata da virus, micobatteri, spirochete, funghi, farmaci e tumori maligni. Un campione di liquido cerebrospinale viene prelevato dalla puntura lombare e sono testati i livelli di leucociti per determinare se c'è un'infezione e quale sia la causa della meningite. I sintomi sono gli stessi sia per la meningite che per la meningite asettica, ma la gravità dei sintomi e il trattamento possono ... asettico m sing (medicina) privo di germi (senso figurato) che non suscita emozioni Sillabazione a | sèt | ti | co Pronuncia IPA: /a'zttiko/ Etimologia / Derivazione composto da a- privativo e settico Sinonimi (medicina) sterile, sterilizzato, disinfettato, antisettico

sterile, sterilizzato, disinfettato, antisettico ( senso figurato ) impersonale, freddo

impersonale, freddo (senso figurato) impassibile, anonimo Contrari infetto, infettato, settico

(senso figurato) caldo, passionale Altre Definizioni con asettico; come; dire; sterilizzato; Squillanti come le risate di gusto; Jeanne d famosa anche come La pulzella d Orléans; Jeanne d nota anche come la pulzella di Orléans; Jeanne d vale a dire la pulzella d Orléans; Cattivi oltre ogni dire; La abitudine a dire falsità; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Come dire sterilizzato

ASETTICO

A

S

E

T

T

I

C

O

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Come dire sterilizzato' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.