Circoscrizione amministrativa

DISTRETTO

Circoscrizione amministrativa: Sostantivo

Significato e Curiosità su distretto

( approfondimento) m sing (pl.: distretti)

(politica) (militare) (diritto) suddivisione del territorio per scopi amministrativi, giudiziari o militari
(sociologia) (economia) territorio dove avvengono determinati fenomeni economici e sociali

Voce verbale

distretto

participio passato maschile singolare di distringere

Sillabazione

di | strét | to

Etimologia / Derivazione

dal latino districtus che deriva da distringere cioè "costringere"

Sinonimi

circoscrizione

Parole derivate

distrettuale, metadistretto

Altre Definizioni con distretto; circoscrizione; amministrativa;

Era 13 in un film di John Carpenter; Circoscrizione amministrativa francese; Circoscrizione amministrativa di una metropoli; Suddivisione amministrativa che comprende i comuni;

DISTRETTO

