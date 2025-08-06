Di polizia in una fiction Mediaset

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Di polizia in una fiction Mediaset' è 'Distretto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISTRETTO

La risposta Distretto è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Distretto? In una fiction Mediaset, il termine che indica un'unità di polizia è spesso associato a un ambiente complesso e ricco di personaggi diversi, ognuno con le proprie storie e obiettivi. Questo termine richiama un luogo dove si svolgono indagini, si affrontano crimini e si gestiscono situazioni di emergenza. La presenza di un distretto crea un collegamento tra le diverse vicende narrate, contribuendo a costruire un intreccio dinamico e coinvolgente. La rappresentazione di questa struttura è fondamentale per lo sviluppo della trama.

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Di polizia in una fiction Mediaset nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Distretto

In presenza della definizione "Di polizia in una fiction Mediaset", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Distretto'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Di polizia in una fiction Mediaset
  • Risposta: DISTRETTO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: D________
  • Inizia con: D
  • Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

D Domodossola
I Imola
S Savona
T Torino
R Roma
E Empoli
T Torino
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Distretto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Di polizia in una fiction Mediaset". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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