Fu una divisione amministrativa della Grecia del 900 - Cruciverba

NOMOS

Il nomos era una divisione amministrativa della Grecia nel periodo del 900 d.C. Durante questo periodo, il territorio greco era organizzato in regioni chiamate nomi, che corrispondevano a una provincia o a un distretto amministrativo. Ogni nomos aveva un proprio governo locale e una sua specifica organizzazione amministrativa. I confini e i nomi dei nomi potevano variare nel corso del tempo a causa dei cambiamenti politici e delle influenze culturali. Il termine "nomos" deriva dalla parola greca antica che significa "legge" o "regola", sottolineando l'importanza della governance e dell'amministrazione locale in quel periodo storico. Oggi, il concetto di nomos non è più utilizzato in Grecia, poiché il paese ha adottato una diversa organizzazione amministrativa.

