Fa bloccare l azione del calciatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa bloccare l azione del calciatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : FUORIGIOCO

Significato/Curiosita : Fa bloccare l azione del calciatore

lo stesso argomento in dettaglio: fuorigioco (calcio). il fuorigioco è disciplinato dalla regola 11 del regolamento del gioco del...

Altre risposte alla domanda : Fa bloccare l azione del calciatore : bloccare; azione; calciatore; La sbarra di ferro che si mette per bloccare la porta; Nel basket bloccare regolarmente un tiro; Fare opposizione bloccare ; bloccare un colpo; Possono bloccare i muscoli; Uno specialista in riabilitazione motoria; Ci sono quelle ad alta fermentazione ; Imbarcazione da regate; Gli ambienti inutili dell abitazione ; Ci sono quelli di riparazione ; Davide ex-calciatore ; Era il soprannome del calciatore Franco Causio; Gattuso ex calciatore ; Un calciatore d attacco; Un calciatore autorevole;

