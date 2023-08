È fissata sul banco dei falegnami - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È fissata sul banco dei falegnami. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MORSA

Significato/Curiosita : E fissata sul banco dei falegnami

Il banco da falegname è il primo ed il più importante tra gli attrezzi per la lavorazione manuale del legno, perché permette di tenere fermi i legnami... Nella morsa del ragno - along came a spider (along came a spider) è un film del 2001 diretto da lee tamahori ed è tratto dal romanzo ricorda maggie rose... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

