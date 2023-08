Accertare appurare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accertare appurare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ASSODARE - ACCLARARE

Significato/Curiosita : Accertare appurare

Una targa commemorativa per aver evitato un disastro ben maggiore. per accertare le cause dell'incidente l'ansv (agenzia nazionale sicurezza volo) aprì... Urania. questo santuario, per quanto le mie informazioni mi permettono di assodare, è il più antico di tutti i templi dedicati a questa dea, poiché quello...