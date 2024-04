La definizione e la soluzione di 7 lettere: Verità evidentissima. ASSIOMA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un assioma, in epistemologia, è una proposizione o un principio che è assunto come vero perché ritenuto evidente o perché fornisce il punto di partenza di un quadro teorico di riferimento. L'insieme degli assiomi e dei concetti primitivi costituiscono il fondamento, il "punto di partenza", o l'inizio, di ogni teoria deduttiva che si presenti come sistema assiomatico (v. dimostrazione e dimostrazione matematica). Un assioma in ambito geometrico viene chiamato postulato. Un postulato si differenzia da un assioma in quanto è introdotto per dimostrare proposizioni che altrimenti non potrebbero essere dimostrate. In altri termini si può definire ...

assioma ( approfondimento) m sing (pl.: assiomi)

(filosofia) verità scontata ed evidente (matematica) tutti e solo gli enunciati che, pur non essendo stati dimostrati, sono considerati veri

Sillabazione

as | siò | ma

Pronuncia

IPA: /as'sjma/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo axioma che deriva dal greco antico µa derivazione di cioè "valido, degno"

Sinonimi