La Soluzione ♚ Verificare accertare La definizione e la soluzione di 10 lettere: Verificare accertare. CONSTATARE Verbo Transitivo constatare (vai alla coniugazione) stabilire come reale Sillabazione con | sta | tà | re Pronuncia IPA: /konsta'tare/ Etimologia / Derivazione dal francese constater che deriva dal latino constare cioè "esser noto" Sinonimi stabilire, accertare, verificare, appurare, assodare, prendere atto, osservare, notare, riscontrare, rilevare Contrari confutare, smentire Parole derivate constatato Altre Definizioni con constatare; verificare; accertare; La richiede l azienda per verificare l indisponibilità di un dipendente al lavoro; Verificare un prototipo; Accertare la verità; Accertare appurare;

CONSTATARE

