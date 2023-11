La definizione e la soluzione di: L osso che costituisce la parte più ampia del bacino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : L osso che costituisce la parte piu ampia del bacino

Pronunciato, ovvero più ebso dalla parte anteriore. l'osso sacro, dove il bacino si collega alla colonna vertebrale, era più inclinato verticalmente... L'osso iliaco (dal latino ilia, «fianchi»), noto anche come osso dell'anca o osso coxale (in latino os coxae), è un osso pari e simmetrico che ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 novembre 2023

