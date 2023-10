Pari e simmetrico costituisce lo scheletro del bacino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pari e simmetrico costituisce lo scheletro del bacino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : OSSO ILIACO

Coxale (in latino os coxae), è un osso pari e simmetrico che costituisce lo scheletro del bacino insieme al sacro e al coccige. l'osso deriva dalla sinostosi... Riferimento. l'osso iliaco (dal latino ilia, «fianchi»), noto anche come osso dell'anca o osso coxale (in latino os coxae), è un osso pari e simmetrico...