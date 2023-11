La definizione e la soluzione di: L odore delle spezie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : L odore delle spezie

Magro per unirla al medesimo. condite con parmigiano, sale, pepe, odore di spezie, uva passolina, pinoli, alcune cucchiaiate di pappa, fatta con una... L'aroma è la caratteristica sensoriale di un alimento o di un composto naturale, derivante dalla rilevazione gustativa di uno specifico odore. Mentre ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 novembre 2023

Altre risposte : Gas incolore con odore di gas naturale altamente esplosivo; odore senza fine; Disinfettante dall odore penetrante; Un cattivo odore detto anche ironicamente; Li emanano le spezie ; Miscela indiana di spezie ; Commercianti di spezie e vini nell antica Roma e nel Medioevo; Il dolce senese rotondo con mandorle e spezie ;

Cerca altre Definizioni