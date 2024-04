La Soluzione ♚ Profumati per il palato La definizione e la soluzione di 9 lettere: Profumati per il palato. AROMATICI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Profumati per il palato: I composti aromatici (o areni), in chimica, indicano tutti i composti organici che contengono uno o più anelli aromatici nella loro struttura. L'aggettivo aromatico deriva dal fatto che i primi composti di questa classe a essere scoperti e identificati in passato possedessero odori intensi e caratteristici; inoltre la presenza dei succitati anelli conferisce loro reattività particolari, molto diverse da quelle dei composti alifatici aventi peso molecolare e gruppi funzionali simili. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: I composti aromatici (o areni), in chimica, indicano tutti i composti organici che contengono uno o più anelli aromatici nella loro struttura. L'aggettivo aromatico deriva dal fatto che i primi composti di questa classe a essere scoperti e identificati in passato possedessero odori intensi e caratteristici; inoltre la presenza dei succitati anelli conferisce loro reattività particolari, molto diverse da quelle dei composti alifatici aventi peso molecolare e gruppi funzionali simili. aromatici m pl plurale di aromatico Altre Definizioni con aromatici; profumati; palato; Venditrici di mazzi profumati; Gestiscono profumati negozi; Non è certo dolce al palato; Saporiti gradevoli al palato; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Profumati per il palato

AROMATICI

A

R

O

M

A

T

I

C

I

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Profumati per il palato' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.