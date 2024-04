La definizione e la soluzione di 5 lettere: Li emanano le spezie. AROMI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: L'aroma è la caratteristica sensoriale di un alimento o di un composto naturale, derivante dalla rilevazione gustativa di uno specifico odore. Mentre un odore è percepito per via ortonasale (direttamente attraverso il naso), l'aroma è rilevato per via retronasale con mediazione della bocca (ad esempio: l'odore di pera si sente al naso durante l'inspirazione, invece l'aroma di pera si sente in bocca espirando dopo la deglutizione). L'aroma tipico di un alimento, di spezie, di una pianta aromatica è conferito da determinate sostanze chimiche naturalmente presenti in essi ovvero dalle molecole odorose contenute. Nel campo dell'industria ...

aromi m pl

plurale di aroma

Sillabazione

a | rò | mi

Etimologia / Derivazione

vedi aroma

