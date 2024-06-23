Che si svolgono sotto il sole

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Che si svolgono sotto il sole' è 'Diurni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIURNI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Che si svolgono sotto il sole" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Che si svolgono sotto il sole". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Diurni? Le attività che avvengono durante il giorno, sotto la luce solare, sono considerate diurne. Questi eventi si svolgono quando il sole è alto nel cielo, rendendo possibile il movimento e la vita all'aperto. Le persone preferiscono spesso svolgere i propri lavori e svaghi in questo periodo luminoso. La luce naturale favorisce la visibilità e l'energia, rendendo le ore diurne ideali per molte attività quotidiane.

In presenza della definizione "Che si svolgono sotto il sole", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Che si svolgono sotto il sole" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Diurni:

D Domodossola I Imola U Udine R Roma N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Che si svolgono sotto il sole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

