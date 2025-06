Il motore di ricerca più famoso nei cruciverba: la soluzione è Google

GOOGLE

Perché la soluzione è Google? Google è il motore di ricerca più utilizzato al mondo, famoso per la sua capacità di restituire risultati pertinenti in pochi istanti. Fondato nel 1998, ha rivoluzionato il modo in cui accediamo alle informazioni online, rendendo la ricerca semplice e intuitiva per chiunque. Oltre a cercare sul web, Google offre una vasta gamma di servizi, tra cui mappe, email e spazio di archiviazione, diventando un vero e proprio hub digitale nella nostra vita quotidiana.

G Genova

O Otranto

O Otranto

G Genova

L Livorno

E Empoli

