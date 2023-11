La definizione e la soluzione di: La isola a nord di Palermo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : La isola a nord di palermo

Territorio provinciale anche l'isola di ustica. in ottemperanza alla legge regionale del 4 agosto 2015, la provincia di palermo è stata soppressa e sostituita... Ustica (Ùstica in siciliano) è un comune italiano di 1 306 abitanti della città metropolitana di Palermo in Sicilia. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Una popolare serie televisiva ambientata su un isola sperduta; La isola con L Avana; L isola dei Romani; Grande isola dell oceano Indiano; Porto della Scozia sul Mare del nord ; Abitarono il nord Europa; Santa Gallura: è meta turistica del nord Sardegna; Spagnoli del nord ; L aeroporto di chi vola a palermo ; Noto quartiere di palermo ; La meta della gita 4776 palermo ; Foto 2 Una gita a 4776 palermo |;

Cerca altre Definizioni