La Soluzione ♚ Strumento per concerti non amplificati elettronicamente La definizione e la soluzione di 16 lettere: Strumento per concerti non amplificati elettronicamente. CHITARRA ACUSTICA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Strumento per concerti non amplificati elettronicamente: Una chitarra acustica è un tipo di chitarra in cui il suono è prodotto dalla vibrazione delle corde e si propaga ad intensità udibili attraverso la risonanza della cassa armonica, senza bisogno di amplificazione elettrica. Il termine "chitarra acustica" è un retronimo, coniato dopo l'avvento della chitarra elettrica che utilizza l'amplificazione elettronica per rendere il suono udibile. Spesso viene usato impropriamente per indicare la chitarra folk. Giapponese Sostantivo (romaji akosutyikku-gita) chitarra acustica Altre Definizioni con chitarra acustica; strumento; concerti; amplificati; elettronicamente; Strumento per eseguire calcoli; Lo strumento di Louis Armstrong; Strumento suonato dai pastori a Natale; L armonico: è una raccolta di 12 concerti di Antonio Vivaldi; Un cantante che riempie gli stadi con i suoi concerti;

La risposta a Strumento per concerti non amplificati elettronicamente

CHITARRA ACUSTICA

Lae verificata di 16 lettere per risolvere 'Strumento per concerti non amplificati elettronicamente' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.