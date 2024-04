La Soluzione ♚ Isola al largo di Livorno La definizione e la soluzione di 7 lettere: Isola al largo di Livorno. GORGONA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Isola al largo di livorno: L'isola di Gorgona si trova nel Mar Ligure, di fronte a Livorno, a 34 km dalla costa. Con i suoi 220 ettari di superficie, è la più piccola dell'Arcipelago toscano. È una frazione del comune di Livorno e faceva infatti parte dell'ex II Circoscrizione. L'isola è sede di una casa di reclusione (unica isola-prigione ancora attiva in Europa), in cui sono ospitati circa settanta detenuti con pene definitive da scontare; il Ministero della giustizia gestisce la colonia penale, mentre sono stati interrotti i trasporti marittimi. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'isola di Gorgona si trova nel Mar Ligure, di fronte a Livorno, a 34 km dalla costa. Con i suoi 220 ettari di superficie, è la più piccola dell'Arcipelago toscano. È una frazione del comune di Livorno e faceva infatti parte dell'ex II Circoscrizione. L'isola è sede di una casa di reclusione (unica isola-prigione ancora attiva in Europa), in cui sono ospitati circa settanta detenuti con pene definitive da scontare; il Ministero della giustizia gestisce la colonia penale, mentre sono stati interrotti i trasporti marittimi. Medusa f sing (mitologia) nel mondo greco, una delle Gorgoni, che trasformava in pietra chiunque la osservasse Sillabazione Me | dù | sa Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Altre Definizioni con gorgona; isola; largo; livorno; Il lago lombardo in cui si trova Monte Isola; L isola veneta dei vetri; È al largo dell Argentario; I dubbiosi ne fanno sempre largo uso; Località sulla Livorno-Grosseto; È a sud di Livorno; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Isola al largo di Livorno

GORGONA

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Isola al largo di Livorno' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.