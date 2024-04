La Soluzione ♚ Un energico detersivo La definizione e la soluzione di 12 lettere: Un energico detersivo. SODA CAUSTICA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Un energico detersivo: L'idrossido di sodio, talvolta denominato impropriamente idrato di sodio e commercialmente noto come soda caustica, è una base minerale forte, solido a temperatura ambiente, estremamente igroscopico e deliquescente, spesso venduto in forma di gocce biancastre dette perle, pasticche o perline; la sua formula chimica è NaOH. Una soluzione di 40 g/l in acqua a 20 °C ha pH di circa 14. È molto solubile in acqua (oltre 1 kg per litro a 20 °C) ed abbastanza solubile in etanolo (139 g/l). La sua dissoluzione è accompagnata da un consistente sviluppo di calore; nel caso dell'etanolo o di altri solventi organici, tale calore può persino far ... Altre Definizioni con soda caustica; energico; detersivo; Attivo energico; L ha fermo l energico; Un caustico detersivo; Lo è un detersivo ecologico; Cerca altre soluzioni cruciverba

SODA CAUSTICA

