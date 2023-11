La definizione e la soluzione di: La fondazione che tutela arte e ambiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : La fondazione che tutela arte e ambiente

Fondo per l'ambiente italiano ets è una fondazione italiana senza scopo di lucro che opera grazie al sostegno di privati cittadini, aziende e istituzioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

