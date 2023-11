La definizione e la soluzione di: Un fatto di cronaca nera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Un fatto di cronaca nera

L'omicidio di gabriele sandri fu un fatto di cronaca nera verificatosi l'11 novembre 2007, nel quale l'agente luigi spaccarotella sparò un colpo di pistola... Il delitto (dal latino delictum, participio passato del verbo delinquere, 'venire meno [al dovere]', composto dal prefisso de- e da linquere, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

