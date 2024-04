La definizione e la soluzione di 8 lettere: Lo è un sistema fatto da unità componibili. MODULARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: L'aritmetica modulare (a volte detta aritmetica dell'orologio poiché su questo principio si basa il calcolo delle ore a cicli di 12 o 24) rappresenta un importante ramo della matematica. Trova applicazioni nella crittografia, nella teoria dei numeri (in particolare nella ricerca dei numeri primi) ed è alla base di molte delle più comuni operazioni aritmetiche e algebriche. Si tratta di un sistema di aritmetica degli interi, in cui i numeri "si avvolgono su loro stessi" ogni volta che raggiungono i multipli di un determinato numero n{\displaystyle n}, detto modulo. Per capire, si pensi al funzionamento di un orologio in formato da 12 ore: ...

modulare m e f sing (pl.: modulari)

concernente un modulo (aeronautica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Verbo

Transitivo

modulare

cambiare il tono {{Musica}} passare da una tonalità all'altra con voce o strumenti

Sillabazione

mo | du | là | re

Pronuncia

IPA: /modu'lare/

Etimologia / Derivazione

dal latino modulari

Sinonimi

componibile, a moduli, a blocchi.

variare il tono, intonare

( antico ) musicare

musicare (una grandezza fisica) regolare, variare

(architettura) proporzionare

Parole derivate