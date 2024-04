La definizione e la soluzione di 6 lettere: Copricapo degli ammiragli. FELUCA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La feluca (dall'arabo falu:ka; a sua volta dal greco epholkion "palischermo, scialuppa") è un'imbarcazione a vela di ridotte dimensioni (normalmente può portare una decina di passeggeri più un paio di persone di equipaggio). Può avere una o due vele latine. L'albero è inclinato verso la prua. Le feluche sono diffuse in molte regioni del Vicino Oriente e del Nordafrica; per le loro caratteristiche sono adatte soprattutto alla navigazione sotto costa o in acque interne, e in effetti se ne trovano soprattutto sul Mar Rosso e sul Nilo. Oggi esse sono obsolete, e per gli usi commerciali sono state di norma sostituite da più moderne barche ...

feluca ( approfondimento) f sing (pl.: feluche)

(nautica) piccola barca a vela copricapo a due punte di utilizzato dagli ambasciatori copricapo a una punta adottato dalle organizzazioni goliardiche nelle università italiane

Sillabazione

fe | lù | ca

Pronuncia

IPA: /fe'luka/

Etimologia / Derivazione

dallo spagnolo faluca e dal francese felouque

Sinonimi