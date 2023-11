La definizione e la soluzione di: Ideò il fonografo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Mondiale il primato nella fabbricazione di carillon, settore capace di resistere anche all'innovazione apportata dai nuovi riproduttori musicali (fonografo, grammofono)... Thomas Alva Edison (Milan, 11 febbraio 1847 – West Orange, 18 ottobre 1931) è stato un inventore e imprenditore statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : ideò un alfabeto telegrafico; Gli si deve l invenzione del fonografo e della lampadina a filamento;

