La Soluzione ♚ Fecondo inventore americano La definizione e la soluzione di 6 lettere: Fecondo inventore americano. EDISON Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fecondo inventore americano: Thomas Alva Edison (Milan, 11 febbraio 1847 – West Orange, 18 ottobre 1931) è stato un inventore e imprenditore statunitense. Fu il primo imprenditore che seppe applicare i principi della produzione di massa al processo dell'invenzione. Era considerato uno dei più prolifici progettisti del suo tempo, avendo ottenuto il record di 1 093 brevetti registrati a suo nome, in tutto il mondo, inclusi Stati Uniti, Italia, Regno Unito, Francia e Germania. Diede origine alla Motion Picture Patents Company (più nota come Edison Trust), compagnia formata dall'unione delle nove maggiori case di produzione cinematografiche dell'epoca. La rivista ... Sostantivo Significato e Curiosità su: kinetoscopio ( approfondimento) m sing (pl.: kinetoscopi) (cinematografia) (tecnologia) apparecchio ideato da Thomas Edison nel 1888, precursore del proiettore cinematografico Sillabazione ki | ne | to | scò | pio Pronuncia Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. comp. dal greco Kinetòs "mobile" e skopèin "guardare"

