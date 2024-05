Significato della soluzione per: Riporta un contenuto

Etichetta di identificazione – foglietto di carta, cartoncino o film plastico applicato su buste e imballaggi per indicarne produttore, contenuto e altre informazioni come il prezzo, il possessore, dati di rintracciabilità, codice a barre, informazioni nutrizionali eccetera Etichetta discografica – impresa commerciale che si occupa della produzione discografica Etichetta – in informatica (nei linguaggi di programmazione) è un gruppo di caratteri identificatori di un record, una posizione o una istruzione di un programma Etichetta – modalità di evidenziazione dei file e delle directory del sistema operativo Mac OS X Etichetta – conformità alle regole del Galateo Etichetta – in biologia, breve sequenza di aminoacidi o anche di acidi nucleici aggiunte tramite ingegneria genetica alla macromolecola di interesse per motivi di purificazione, marcatura o per migliorarne le caratteristiche fisiche come la solubilità.

Italiano: Sostantivo: etichetta ( approfondimento) f sing (pl.: etichette) . (economia) (commercio) cartellino che si applica su un oggetto per indicarne il contenuto o il proprietario C'era un etichetta sul barattolo.. (sociologia) l'insieme delle regole che disciplinano il comportamento della nobiltà e dell'alta borghesia. modo corretto di comportarsi L'etichetta impone che si lascino passare prima le signore.