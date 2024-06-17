Come gli aerei in mano ai terroristi nei cruciverba: la soluzione è Dirottati

Sara Verdi | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Come gli aerei in mano ai terroristi' è 'Dirottati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIROTTATI

Curiosità e Significato di Dirottati

Vuoi sapere di più su Dirottati? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Dirottati.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È in mano ai rapitoriCadono in mano ai nemiciStudia l applicazione dell elettronica agli aerei e ai missiliTroia ai tempi di OmeroSigla nota ai partigiani

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Come gli aerei in mano ai terroristi - Dirottati

Come si scrive la soluzione Dirottati

Hai davanti la definizione "Come gli aerei in mano ai terroristi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 9 lettere della soluzione Dirottati:
D Domodossola
I Imola
R Roma
O Otranto
T Torino
T Torino
A Ancona
T Torino
I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I L I L C A S

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.