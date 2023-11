La definizione e la soluzione di: Il biblico gigante sconfitto da Davide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il biblico gigante sconfitto da davide

Futuro re davide e per l'aiuto che gli diede nelle circostanze più pericolose. come nel caso di suo padre saul e dello stesso re davide, anche per il principe... Golia (in ebraico - Goliya, che significa: "passaggio", "rivoluzione") era un soldato filisteo, fedele capo nelle truppe del sovrano Achish ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 novembre 2023

