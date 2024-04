La Soluzione ♚ Lo uccise Davide La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lo uccise Davide. GOLIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo uccise davide: Golia (in ebraico - Goliya, che significa: "passaggio", "rivoluzione") era un soldato filisteo, fedele capo nelle truppe del sovrano Achish di Gat, acerrimi nemici di Israele. Viene definito un campione dei Filistei, menzionato nella Bibbia e famoso, secondo la versione data dal Primo libro di Samuele, per la sua battaglia con Davide, il futuro re giudeo, che sarebbe avvenuta alla prima metà del X secolo a.C. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Golia (in ebraico - Goliya, che significa: "passaggio", "rivoluzione") era un soldato filisteo, fedele capo nelle truppe del sovrano Achish di Gat, acerrimi nemici di Israele. Viene definito un campione dei Filistei, menzionato nella Bibbia e famoso, secondo la versione data dal Primo libro di Samuele, per la sua battaglia con Davide, il futuro re giudeo, che sarebbe avvenuta alla prima metà del X secolo a.C. golia m inv (zoologia) , (entomologia) insetto coleottero Sillabazione go | lì | a Pronuncia IPA: /go'lia/ Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Altre Definizioni con golia; uccise; davide; Famose caramelle gommose alla liquirizia; Il biblico gigante sconfitto da Davide; Uccise Castore; Lo uccise Caino; Un canto di Davide; Cerca altre soluzioni cruciverba

GOLIA

La e verificata di 5 lettere per risolvere 'Lo uccise Davide' è.