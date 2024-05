La Soluzione ♚ Attitudine agli scherzi tipica degli universitari

: GOLIARDIA

Curiosità su Attitudine agli scherzi tipica degli universitari: Biografico rischia di produrre un ritratto sbilanciato verso la rigidità tipica dell'età senile, quando invece in generale kant fu personaggio "socievole... La goliardia è il tradizionale spirito che anima le comunità di studenti, soprattutto in ambito universitario, in cui alla necessità dello studio si accompagnano il gusto della trasgressione, la ricerca dell'ironia, il piacere della compagnia e dell'avventura. Il termine è riferibile sia a tale spirito e ai comportamenti conseguenti, sia al complesso delle associazioni studentesche che fanno riferimento a essi. I tratti connotativi del fenomeno sono comuni a più gruppi italiani, ma sono anche simili ad altre organizzazioni europee e statunitensi. La goliardia ha progressivamente perso le sue caratteristiche iniziali e oggi «...gli antichi ...

