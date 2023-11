La definizione e la soluzione di: Vorace mammifero abile nuotatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Vorace mammifero abile nuotatore

Le lontre (Lutrinae Bonaparte, 1838) sono una sottofamiglia di Mustelidi (Mustelidae) dalle abitudini anfibie. Ne esistono tredici specie ripartite ...

Altre risposte alla domanda : Vorace mammifero abile nuotatore : vorace; mammifero; abile; nuotatore; vorace cetaceo; Un vorace vegetale; vorace e ingordo per il poeta; Anagramma di vorace che rima con epoca; Un feroce e vorace cetaceo; mammifero detto anche volpe del deserto; mammifero che può spiaggiarsi; mammifero come il maiale; mammifero africano ghiotto di formiche; Un mammifero che vive spesso in acqua; Un calciatore molto abile nel segnare; È goffo ma abile al PC; Si dice di un ragazzo goffo ma abile al computer; Particolarmente abile seppur dilettante; Uno abile è David Copperfield; Trascina sott acqua il nuotatore impreparato; Il Gregorio forte nuotatore italiano; Vi si riposa il nuotatore ; Si tempra nell acqua ma non è il nuotatore che si allena; Michael nuotatore che ha vinto più ori olimpici;

