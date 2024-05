La Soluzione ♚ Un pachidermico mammifero come Dumbo La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ELEFANTE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ELEFANTE

Significato della soluzione per: Un pachidermico mammifero come dumbo Elephantidae (Gray, 1821) è una famiglia di mammiferi proboscidati che comprende tre specie viventi, comunemente note come elefanti: l'elefante asiatico (Elephas maximus), l'elefante africano di savana (Loxodonta africana) e l'elefante africano di foresta (Loxodonta cyclotis), precedentemente considerata una sottospecie di L. africana. Vivono normalmente fino a 70 anni, ma l'elefante più longevo di cui si ha notizia ha raggiunto gli 82 anni. Italiano: Sostantivo: elefante ( approfondimento) m sing . (zoologia) (mammalogia) mammifero terrestre, il più grande fra tutti gli animali che vivono sulla terraferma, dotato di proboscide, lunghe zanne e grandi orecchie; la sua classificazione scientifica è Elephantidae ( tassonomia). Sillabazione: e | le | fàn | te. Pronuncia: IPA: /ele'fante/ . Etimologia / Derivazione: dal latino elephas che deriva dal greco a -at .

