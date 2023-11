La definizione e la soluzione di: Stare fra l e il martello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INCUDINE

Significato/Curiosita : Stare fra l e il martello

Cranio), il martello, l'incudine e la staffa. il martello si articola con l'incudine ed è attaccato alla membrana timpanica che trasmette il moto alla... L'incudine è un attrezzo usato dal fabbro nella fucinatura degli oggetti di ferro e d'acciaio. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Stare fra l e il martello : stare; martello; Un angoletto per stare in pace; Non amano stare in compagnia; Si pratica per stare in forma; Viveri non necessari ma che fanno stare bene; Il tipo riservato ama stare tra le proprie quattro; Si chiude con un colpo di martello ; Lavora d ascia e di martello ; Pinocchio lo schiaccia con il martello ; martello che il falegname usa con lo scalpello; Grosso martello ;

Cerca altre Definizioni