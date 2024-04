La definizione e la soluzione di 7 lettere: Stare a cuore. PREMERE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Verbo

Transitivo

Significato e Curiosità su:

premere (vai alla coniugazione)

(fisica) (meccanica) esercitare una spinta

Intransitivo

premere (vai alla coniugazione)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

prè | me | re

Pronuncia

IPA: /'prmere/

Etimologia / Derivazione

dal latino premere

Sinonimi

calcare, comprimere, pigiare, schiacciare, pressare, stringere,

( senso figurato ) gravare, opprimere, soffocare, tormentare

gravare, opprimere, soffocare, tormentare ( senso figurato ) incalzare, insistere, spingere, urgere

incalzare, insistere, spingere, urgere ( senso figurato ) importare, interessare, stare a cuore, essere urgente

importare, interessare, stare a cuore, essere urgente far forza, far pressione

( senso figurato ) (esercitare una pressione psicologica) insistere, cercare di indurre

insistere, cercare di indurre ( raro ) spremere

spremere (senso figurato) opprimere, vessare

Contrari

sfiorare

( senso figurato ) disinteressarsi, infischiarsene

disinteressarsi, infischiarsene (senso figurato) (esercitare una pressione psicologica) frenare, sconsigliare, dissuadere

Parole derivate