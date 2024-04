La definizione e la soluzione di 7 lettere: Preferisce stare nell ombra. ANONIMO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: L'anonimato (o anche anonimìa) è lo stato di una persona anonima, ossia di una persona di cui l'identità non è conosciuta. Questo può accadere per diversi motivi: una persona è riluttante a farsi conoscere, oppure non lo vuole per motivi di sicurezza come per le vittime di crimini e di guerra, la cui identità non può essere individuata. Nascondere la propria identità può essere una scelta, per legittime ragioni di privacy e, in alcune occasioni, per sicurezza personale: un esempio ne sono i criminali, i quali, solitamente, preferiscono rimanere anonimi, in particolare nelle lettere ricattatorie. In letteratura, un'opera si dice anonima ...

anonimo ( approfondimento) m sing

senza nome dell'autore, privo di firma Marta ha ricevuto un misterioso pacco anonimo recentemente (senso figurato) privo di tratti distintivi, di personalità, di originalità

Sostantivo

anonimo

scrittore sconosciuto

Sillabazione

a | nò | ni | mo

Pronuncia

IPA: /a'nnimo/

Etimologia / Derivazione

dal greco µ formato da - cioè "senza" e da µa ovvero "nome"; significa quindi "senza nome"

Sinonimi

ignoto, incognito, innominato, sconosciuto, senza nome

(di scritti, opere) adespoto, non firmato, senza nome,

adespoto, non firmato, senza nome, ( senso figurato ) impersonale, oscuro, privo di distinzione, sconosciuto,

impersonale, oscuro, privo di distinzione, sconosciuto, ignorato,

( senso figurato ) comune, piatto, scialbo

comune, piatto, scialbo autore sconosciuto

Contrari

conosciuto, noto

(di scritti, opere) firmato

firmato (senso figurato) celebre, conosciuto, famoso,originale, personale





Parole derivate