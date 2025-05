Lo sono gli alberi nei cruciverba: la soluzione è Ramosi

RAMOSI

Curiosità e Significato di "Ramosi"

Approfondisci la parola di 6 lettere Ramosi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Ramosi si riferisce a qualcosa che presenta o è caratterizzato da rami. In botanica, gli alberi possono essere descritti come ramosi poiché hanno una struttura che si sviluppa verticalmente con rami che si estendono a partire dal tronco. Questa definizione mette in evidenza un aspetto fondamentale della forma degli alberi, che è essenziale per la loro crescita e fotosintesi.

Carichi di braccia vegetaliLo sono gli alberi senza foglieLo sono tanto i Comaschi quanto i LecchesiLo sono le atlete che utilizzano sostanze stupefacenti

Come si scrive la soluzione: Ramosi

La definizione "Lo sono gli alberi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

A Ancona

M Milano

O Otranto

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T S O U G V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GUSTAVO" GUSTAVO

