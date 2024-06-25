Le scorze degli alberi nei cruciverba: la soluzione è Cortecce

Sara Verdi | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le scorze degli alberi' è 'Cortecce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORTECCE

Curiosità e Significato di Cortecce

La parola Cortecce è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cortecce.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Grandi alberi deciduiLuogo pieno di alberiIl succo gommoso di molti alberiTerreni piantati ad alberi di TaggiaAlberi delle savane dai rami spinosi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Le scorze degli alberi - Cortecce

Come si scrive la soluzione Cortecce

La definizione "Le scorze degli alberi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 8 lettere della soluzione Cortecce:
C Como
O Otranto
R Roma
T Torino
E Empoli
C Como
C Como
E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O G A I

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.