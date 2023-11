La definizione e la soluzione di: La forma del cartello stradale di STOP. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : OTTAGONALE

Significato/Curiosita : La forma del cartello stradale di stop

Molto robusta a forma di y, alta circa 3 metri, sulla quale era attaccato un cartello di ghisa fusa, sul quale si trovava in alto la legenda: t.c.c.i... L'ottagono, in geometria, è un poligono con otto lati. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

