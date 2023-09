La forma del cartello stradale dello STOP - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La forma del cartello stradale dello STOP. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OTTAGONO

Significato/Curiosita : La forma del cartello stradale dello stop

del progetto di riferimento. il segnale di stop, anche conosciuto semplicemente come lo stop, è un segnale stradale che indica di fermarsi e dare la precedenza... Otto lati. ottagono regolare ottagono convesso (irregolare) ottagono concavo ottagono complesso per ottagono regolare si intende un ottagono convesso avente...

