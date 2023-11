La definizione e la soluzione di: A esso ricorre il medico per controllare i riflessi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : MARTELLO PERCUSSORE

Significato/Curiosita : A esso ricorre il medico per controllare i riflessi

vedi maria antonietta (disambigua). «il destino l'ha posta simbolica regina di questo secolo, perché con esso viva la sua vita e muoia la sua morte.»... Il percussore è quella parte specifica, del meccanismo di scatto nelle armi da fuoco a retrocarica, montata sul cane, atta a colpire-percuotere la ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : A esso ricorre il medico per controllare i riflessi : esso; ricorre; medico; controllare; riflessi; Ad esso si attacca il guinzaglio; In esso vive chi vive di ricordi; Da esso nasce il Po; esso in inglese; A esso ricorrono le aziende che appaltano certi lavori; Che ricorre ogni quindici giorni; ricorre nei paragoni; ricorre frequentemente nelle opere di Wagner; Non ricorre a sotterfugi; La sua festa ricorre il 19 marzo; Un medico specialista in riabilitazione motoria; Lo indossa il medico ; Il medico chiede di dirlo; medico specialista dell infarto; Una collaboratrice del medico ; Il video per controllare ; Si apre per controllare l olio; controllare le proprie intemperanze; Mutante dei fumetti che può controllare i metalli; controllare costantemente; Rende lenti i riflessi ; Pesci dai bei riflessi ; Lo sono i riflessi che non rispondono; Prontezza di riflessi destrezza; Biancastro, ma con riflessi azzurri e gialli;

Cerca altre Definizioni